Итальянский премьер заявила, что Рим не обсуждал передачу Украине боевых самолетов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Риме пока не рассматривали вопрос передачи Украине боевых самолетов, подобные решения Италия примет лишь вместе с другими странами, заявила во вторник итальянский премьер Джорджа Мелони.

"На данный момент мы не говорили о передаче Украине боевых самолетов. Решение о таких поставках должно приниматься только вместе с нашими международными партнерами. Мы сфокусировали внимание на таких системах ПВО как Samp-T, Spada, Skyguard", - приводят итальянские СМИ слова Мелони, посетившей Киев.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что представители западных стран обсуждают возможность передачи истребителей Украине. Отмечается, что идею поставок истребителей особенно поддерживают страны Балтии.

В конце января американский президент Джо Байден заявил, что США не рассматривают на данный момент возможность передачи Украине истребители F-16.