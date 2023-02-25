Байден заявил, что Украине в настоящий момент не нужны истребители F-16

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон пока не планирует поставлять Украине истребители F-16, поскольку на настоящем этапе она в них не нуждается, заявил президент США Джо Байден.

"Нет, сейчас ей не нужны F-16", - завил Байден в интервью телеканалу АВС News в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

Президент пояснил, что американские военные в настоящее время не видят "оснований для поставки F-16".

"На данный момент я исключаю это", - сказал Байден.

По словам Байдена, американские военные считают, что на нынешнем этапе для Украины важнее поставка других видов вооружений.

"Мы посылаем то, что, по мнению наших опытных военных, ей сейчас нужно. Ей нужны танки, ей нужна артиллерия, ей нужна противовоздушная оборона, HIMARS", - сказал Байден.

Он добавил: "Есть вещи, в которых она нуждается сейчас (...), чтобы добиться успеха этой весной и этим летом с переходом на осень".

Тем не менее, президент США не исключил, что в перспективе вопрос с самолетами может быть решен положительно, заявив, что невозможно узнать, что потребуется украинской обороне в будущем.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин также сообщал, что администрация США в настоящее время не намерена передавать самолеты F-16 Украине.

При этом издание Politico писало со ссылкой на источники, что представители западных стран обсуждают возможность передачи истребителей Украине. Отмечается, что идею таких поставок особенно поддерживают страны Балтии.