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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Lockheed Martin в 2024 г. доделает установку для испытания гиперзвуковых ракет с кораблей

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Оборонная компания Lockheed Martin Corporation в 2024 году завершит создание установки для испытательных запусков разрабатываемых гиперзвуковых ракет морского базирования, сообщает в среду Defense news.

"Опытно-конструкторские работы этого года проложат путь к испытаниям в следующем году", - заявил представитель компании Стив Лейн.

Он напомнил, что Lockheed Martin Corporation и американская промышленность уже более года разрабатывает пусковую установку для старта гиперзвуковых ракет с кораблей.

Лейн отметил, что предыдущий контракт по гиперзвуковым ракетам включал в себя их постройку и тестирование, а также передачу этого оружия армии США, которая рассчитывает получить первую батарею, укомплектованную гиперзвуковыми ракетами, позднее в 2023 году. Заключенный 18 февраля следующий контракт – на сумму в $1,2 млрд – предусматривает создание систем пуска ракет с эсминцев-невидимок класса Zumwalt, передачу ракет ВМС США, а также дополнительные их поставки армии США.

ВМС США в январе подписали с военной судостроительной компанией Ingalls Shipbuilding контракт на сумму $10,5 млрд по модернизации стелс-эсминца Zumwalt и эсминца USS Michael Monsoor (DDG-1001). Согласно сообщению ВМС, американские военные хотели бы разместить гиперзвуковые ракеты на кораблях класса Zumwalt уже в 2025 году и на атомных ударных подлодках класса Virginia в 2028 году.

Корабли после модернизации могли бы нести 12 гиперзвуковых ракет, разрабатываемых по программе The Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), в неядерном оснащении. Планирующий гиперзвуковой блок ракеты может маневрировать по высоте и курсу, что делает невозможным его перехват, утверждают в Пентагоне.

Lockheed Martin США
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