ВВС США откажутся от закупок гиперзвукового оружия компании Lockheed Martin

Фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Военно-воздушные силы не будут продолжать программу создания гиперзвукового оружия, разрабатываемую компанией Lockheed Martin, отдавая приоритет конкурирующей с ней в этом сегменте Raytheon, сообщило агентство Bloomberg.

Оно ссылается на сообщение помощника министра ВВС по закупкам Эндрю Хантера подкомитету Палаты представителей по вооруженным силам, который заявил, что военно-воздушные силы "в настоящее время не намерены осуществлять последующие закупки" оружия, известного как ARRW.

Тем не менее, военный чиновник отметил, что будут проведены еще два дополнительных летных испытания для сбора важных данных по программе ARRW.

Хантер не назвал причин отказа, однако, как пишет Bloomberg, это, вероятно связано с тем, что "недавнее испытание ARRW провалилось: канал передачи данных от оружия был потерян во время полета".

Министр ВВС Фрэнк Кендалл также признал во вторник, что испытание, проведенное 13 марта, "не увенчалось успехом".

Он, выступая в одном из комитетов Палаты представителей, сказал, что ВВС "больше привержены" программе компании Raytheon, которая разработала гиперзвуковую ударную крылатую ракету.

Ранее ВВС США сообщили, что 13 марта провели второй полноценный испытательный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A (АRRW). Согласно сообщению, бомбардировщик B-52H Stratofortress выпустил полностью действующий прототип ARRW производства компании Lockheed Martin. Это стало вторым запуском боевого прототипа ARRW, задачей которого была всесторонняя проверка характеристик оружия.