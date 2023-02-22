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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

В ЕС не смогли в среду согласовать новые санкции против РФ

Обсуждения продолжатся в четверг

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Постпреды стран Евросоюза в среду не достигли договоренностей по новому, десятому пакету санкций в отношении России, сообщают европейские СМИ.

По их данным, обсуждения по этому вопросу продолжатся в четверг.

Ранее на этой неделе высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что новые санкции против РФ утвердят до 24 февраля.

Совет ЕС на уровне глав МИД обсудил десятый пакет санкций в отношении РФ в понедельник.

"Десятый пакет санкций будет утвержден по письменной процедуре до 24 февраля. Препятствия, которые остаются, будут устранены. Таково обязательство всех министров", - сказал Боррель.

Ранее сообщалось, что на этой неделе США и ЕС планируют объявить о новых санкциях против РФ. США и их союзники намерены задействовать меры для обеспечения выполнения уже действующих ограничений.

ЕС РФ
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