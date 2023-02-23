Постпреды ЕС снова не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ

Обсуждение продолжится в пятницу

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Постпреды стран-членов ЕС в четверг не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций, сообщают западные СМИ.

По их данным, дипломаты продолжат обсуждение этого вопроса в пятницу в 10:00 по местному времени (12:00 мск).

Накануне постпреды также не смогли достигнуть договоренностей по новому пакету санкций.

Ранее на этой неделе высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил уверенность, что новые санкции против РФ утвердят до 24 февраля.

"Десятый пакет санкций будет утвержден по письменной процедуре до 24 февраля. Препятствия, которые остаются, будут устранены. Таково обязательство всех министров", - сказал он.