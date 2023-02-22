ЕС призвал Израиль и Палестину к снижению напряженности

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с гибелью на оккупированной палестинской территории в Наблусе гражданских лиц в ходе военной операции израильских сил безопасности и призвал стороны конфликта к снижению напряженности.

"ЕС глубоко встревожен растущим насилием на Западном берегу реки Иордан. Крайне важно, чтобы все стороны работали над восстановлением спокойствия и снижением напряженности во избежание дальнейших человеческих жертв", - говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза, распространенном вечером в среду.

В документе отмечается, что в результате рейда израильских военных и полиции "погибли по меньшей мере 10 палестинцев, в том числе один несовершеннолетний, и около 100 получили ранения".

"ЕС сожалеет о гибели гражданских лиц и вновь заявляет, что применение силы должно быть пропорциональным, при полном соблюдении международного гуманитарного права, и применяться сила должна только в качестве крайней меры, когда она абсолютно неизбежна для защиты жизни", - подчеркивается в коммюнике Борреля.

Ранее The Jerusalem Post сообщила, что Израиль предпринимает меры на случай атак и ракетных обстрелов из сектора Газа в ответ на рейд израильских сил в Наблусе, в результате которого погибли 10 палестинцев.

После рейда израильская полиция повысила уровень готовности по всей стране, увеличила силы в Иерусалиме и центральных районах страны в связи с возможностью ответных ударов.

Высокопоставленный представитель служб безопасности Израиля заявил изданию, что в операции в Наблусе принимали участие около 100 сотрудников. В ходе рейда палестинцы, передвигавшиеся на мотоциклах и автомобилях, обстреливали израильские силы по всему городу. Источник утверждал, что палестинцы, убитые в ходе столкновений, были вооружены.