Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

ЕС призвал Израиль и Палестину к снижению напряженности

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с гибелью на оккупированной палестинской территории в Наблусе гражданских лиц в ходе военной операции израильских сил безопасности и призвал стороны конфликта к снижению напряженности.

"ЕС глубоко встревожен растущим насилием на Западном берегу реки Иордан. Крайне важно, чтобы все стороны работали над восстановлением спокойствия и снижением напряженности во избежание дальнейших человеческих жертв", - говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза, распространенном вечером в среду.

В документе отмечается, что в результате рейда израильских военных и полиции "погибли по меньшей мере 10 палестинцев, в том числе один несовершеннолетний, и около 100 получили ранения".

"ЕС сожалеет о гибели гражданских лиц и вновь заявляет, что применение силы должно быть пропорциональным, при полном соблюдении международного гуманитарного права, и применяться сила должна только в качестве крайней меры, когда она абсолютно неизбежна для защиты жизни", - подчеркивается в коммюнике Борреля.

Ранее The Jerusalem Post сообщила, что Израиль предпринимает меры на случай атак и ракетных обстрелов из сектора Газа в ответ на рейд израильских сил в Наблусе, в результате которого погибли 10 палестинцев.

После рейда израильская полиция повысила уровень готовности по всей стране, увеличила силы в Иерусалиме и центральных районах страны в связи с возможностью ответных ударов.

Высокопоставленный представитель служб безопасности Израиля заявил изданию, что в операции в Наблусе принимали участие около 100 сотрудников. В ходе рейда палестинцы, передвигавшиеся на мотоциклах и автомобилях, обстреливали израильские силы по всему городу. Источник утверждал, что палестинцы, убитые в ходе столкновений, были вооружены.

Израиль Сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парламент Венгрии 6-9 марта определится с ратификацией членства в НАТО Швеции и Финляндии

В очереди на выезд в Грузию на границе скопилось 1776 фур

В очереди на выезд в Грузию на границе скопилось 1776 фур

В США отменили более тысячи авиарейсов из-за сильной снежной бури

В США отменили более тысячи авиарейсов из-за сильной снежной бури

Байден назвал "большой ошибкой" приостановку участия России в ДСНВ

Приостановлено членство Союза журналистов России в Международной федерации

Приостановлено членство Союза журналистов России в Международной федерации

Аналитики JPMorgan ждут завершения ралли на фондовом рынке США до апреля

Аналитики JPMorgan ждут завершения ралли на фондовом рынке США до апреля

Путин заявил, что ждет визита Си Цзиньпина

Путин заявил, что ждет визита Си Цзиньпина

Франция с марта может ввести ограничения на воду из-за угрозы очередной летней засухи

Франция с марта может ввести ограничения на воду из-за угрозы очередной летней засухи

КТК приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз из-за затоваренности

КТК приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз из-за затоваренности
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });