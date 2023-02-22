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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

В Израиле усилены меры безопасности после рейда силовиков в Наблусе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Израиле усилены меры безопасности на случай атак и ракетных обстрелов из Сектора Газа в ответ на рейд израильских военных и полиции в городе Наблус на Западном берегу Иордана, в результате которого погибли 10 палестинцев, пишет The Jerusalem Post.

После рейда израильская полиция повысила уровень готовности по всей стране, усилила дежурство в Иерусалиме и в центральных районах в связи с возможностью ответных атак.

Высокопоставленный сотрудник служб безопасности Израиля рассказывал изданию, что в операции в Наблусе принимали участи около 100 сотрудников этих служб. В ходе рейда палестинцы, передвигавшиеся на мотоциклах и автомобилях, обстреливали израильские силы по всему городу. Источник подчеркнул, что палестинцы, убитые в ходе столкновений, были вооружены.

Сообщалось, что среди убитых оказались лидеры местного отделения группировки "Исламский джихад" и других террористических групп. Кроме того, не менее 97 палестинцев пострадали в столкновениях с ЦАХАЛ. Израильтяне в Наблусе намеревались арестовать предполагаемых участников террористической ячейки, ответственной за убийство израильской военнослужащей в октябре 2022 года и за другие теракты.

На прошлой неделе арестовали двух других членов этой ячейки.

Израиль ЦАХАЛ Наблус Исламский Джихад Иерусалим Западный берег Иордана Сектор Газа
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