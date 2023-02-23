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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Байден уверен, что сможет найти решение проблемы с ДСНВ

Байден уверен, что сможет найти решение проблемы с ДСНВ
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил уверенность, что ситуацию с приостановкой участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) можно решить.

"Это большая ошибка. Не очень ответственный шаг. (...) Но я уверен, что мы сможем разобраться с этим", - сказал американский президент в интервью телеканалу ABC News, комментируя решение Москвы приостановить участие в ДСНВ.

Российский президент Владимир Путин ранее на этой неделе объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.

США Джо Байден ДСНВ
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