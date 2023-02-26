Путин увязал приостановку участия РФ в ДСНВ с обеспечением стратегической стабильности

Президент РФ Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Приостановка участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) связана с необходимостью обеспечения безопасности страны в условиях, когда блок НАТО объявил своей целью стратегическое поражение России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы понимаем то, что нам нужно делать. А нам нужно сохранять свою страну, обеспечивать безопасность, стратегическую стабильность", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"В этих условиях, в условиях, когда блок НАТО с подачи американцев - те пинками их гнали, чтобы они сделали эти заявления - мы знаем об этом. Ну они сделали. Но они сделали одновременно и претензию на то, чтобы участвовать как-то в этом диалоге, получается так. Ведь они же формально не являются стороной в этом договоре, в нем две стороны: Россия и Соединенные Штаты. НАТО сделало заявление по этому поводу и сделало одновременно и заявку на какую-то дискуссию по этому вопросу", - рассказал Путин.

Он отметил, что Россия не возражает, что НАТО принимало участие в данной дискуссии.

"Более того, в сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, и как я вспомнил вчера об этом. Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы?", - заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что страны НАТО поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов.

"И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что они же ... Это не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают? Не получают деньги! Это в одностороннем порядке эти вооружения передаются, а значит это в известной степени, хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка", - сказал он.

"Ну а как же? Конечно. Мы из этого и исходим, этим и продиктована наша позиция. И, по-моему, она вполне объяснима, понятна и логична. Кроме всего прочего, когда они вот делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно", - добавил Путин.

Как сообщалось, 21 февраля президент РФ объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. На следующий день закон, приостанавливающий участие страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, приняли Госдума и Совет Федерации.