Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации в Приднестровье

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило о готовности отреагировать на любые изменения обстановки из-за информации о планах Киева организовать вооруженную провокацию против Приднестровья.

"По имеющейся информации, в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья", - заявило Минобороны России.

"Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Министерство обороны России внимательно отслеживает ситуацию на границе Украины с Приднестровской Молдавской Республикой и готово к реагированию на любые изменения обстановки", - заявили в российском военном ведомстве.

В заявлении Минобороны РФ говорится, что Киев планирует задействовать в провокации формирование "Азов" (организация признана террористической и запрещена на территории России Верховным судом РФ).