Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации в Приднестровье

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило о готовности отреагировать на любые изменения обстановки из-за информации о планах Киева организовать вооруженную провокацию против Приднестровья.

"По имеющейся информации, в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья", - заявило Минобороны России.

"Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Министерство обороны России внимательно отслеживает ситуацию на границе Украины с Приднестровской Молдавской Республикой и готово к реагированию на любые изменения обстановки", - заявили в российском военном ведомстве.

В заявлении Минобороны РФ говорится, что Киев планирует задействовать в провокации формирование "Азов" (организация признана террористической и запрещена на территории России Верховным судом РФ).

Минобороны РФ Украина Приднестровье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Талибы и Пакистан договорились решать разногласия мирным путем

Средства ПВО Израиля перехватили пять из шести ракет, запущенных из сектора Газа

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане

Байден уверен, что сможет найти решение проблемы с ДСНВ

Байден уверен, что сможет найти решение проблемы с ДСНВ

Парламент Венгрии 6-9 марта определится с ратификацией членства в НАТО Швеции и Финляндии

В очереди на выезд в Грузию на границе скопилось 1776 фур

В очереди на выезд в Грузию на границе скопилось 1776 фур

В США отменили более тысячи авиарейсов из-за сильной снежной бури

В США отменили более тысячи авиарейсов из-за сильной снежной бури

Байден назвал "большой ошибкой" приостановку участия России в ДСНВ

Приостановлено членство Союза журналистов России в Международной федерации

Приостановлено членство Союза журналистов России в Международной федерации

Аналитики JPMorgan ждут завершения ралли на фондовом рынке США до апреля

Аналитики JPMorgan ждут завершения ралли на фондовом рынке США до апреля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });