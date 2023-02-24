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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

МИД РФ предостерег США, НАТО и Киев от авантюрных шагов в отношении Приднестровья

МИД РФ предостерег США, НАТО и Киев от авантюрных шагов в отношении Приднестровья
Вид на здание МИД РФ в Москве
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российский МИД выступил в пятницу с заявлением в связи с подготовкой киевским режимом военной провокации в отношении Приднестровья.

"В связи с зафиксированным министерством обороны Российской Федерации значительным скоплением личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертыванием артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентным наращиванием полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов", - говорится в документе, размещенном на сайте министерства.

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"Последовательно выступаем за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем. При этом ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье", - подчеркивается в заявлении.

Как отметили в МИД, "любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию".

Ранее Минобороны России заявило об угрозе российским миротворцам в Приднестровье из-за планируемой провокации украинской армии.

МИД РФ Приднестровье
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