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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Израиль сообщил об ударах по сектору Газа в ответ на ракетные пуски

Израиль сообщил об ударах по сектору Газа в ответ на ракетные пуски
Фото: Yousef Masoud/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по объектам в секторе Газа.

"В настоящее время армия наносит удары по сектору Газа", - говорится в сообщении в телеграм-канале армии.

Отмечается, что подробности последуют.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг из сектора Газа по Израилю были запущены шесть ракет, пять из них были перехвачены средствами ПВО, одна упала в безлюдной местности.

По данным СМИ, три ракеты были пущены по Ашкерону, все они были перехвачены. Сирены, предупреждающие о воздушном нападении, звучали и в других городах страны.

Как сообщила ранее газета The Jerusalem Post, Израиль принял меры на случай атак и ракетных обстрелов из сектора Газа в ответ на рейд израильских военных и полиции в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, в результате которого погибли десять палестинцев.

Израиль Сектор Газа
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