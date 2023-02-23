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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

У прибывшего в Турцию премьера Грузии запланированы переговоры с Эрдоганом

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили в четверг прибыл с визитом в Турцию, запланирована встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба премьера.

Гарибашвили в рамках визита посетит пострадавшую от землетрясения провинцию Хатай, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что премьера в поездке сопровождают глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, а также начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.

Турция Грузия Ираклий Гарибашвили
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