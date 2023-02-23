Пашинян и Гутерриш обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре, а также возможность отправки миссии ООН по сбору фактов.

"Обсуждены вопросы, касающиеся отправки в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссии ООН по сбору фактов. С обеих сторон отмечена необходимость разблокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Достигнута договоренность о продолжении обсуждений вокруг вопроса отправки миссии ООН. Гутерриш отметил, что продолжить держать вопрос в центре внимания", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян и Гутерриш обсудили также вопросы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, безопасности и защиты прав народа Нагорного Карабаха, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе.