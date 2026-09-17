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Президент Азербайджана заявил о слабом влиянии ООН на протяжении последних 30 лет

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил слабую роль ООН в обеспечении соблюдения международного права. Он заявил об этом, принимая в Баку руководящих лиц по безопасности стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и комментируя вопросы нарушения международного права.

"Азербайджан с этим сталкивался в течение 30 лет. Нам пришлось отвоевывать свое право на поле боя. Но если бы международные механизмы работали, и, если бы система ООН функционировала нормально, и, кстати, об этом я тоже говорил в своем коротком выступлении в рамках ШОС (1 сентября в Бишкеке - ИФ), поскольку тема была связана с ООН и международными организациями, нам бы не пришлось отвоевывать наши территории силой. Не было бы столько жертв", - сказал Алиев.

По его словам, страны-члены ОТГ должны прилагать совместные усилия для усиления ее позиций на международной арене.

"Мы совместными усилиями должны сделать так, чтобы ОТГ играла еще большую роль в международных делах, в вопросах, связанных с международной безопасностью, международной торговлей, энергобезопасностью, транспортной связанностью", - отметил он.

Алиев добавил, что "сегодня все важное для мира происходит на нашей географии". В связи с этим он подчеркнул необходимость максимально использовать этот потенциал, чтобы поднять авторитет организации, ее возможность влиять на международные процессы, в том числе сквозь призму международного права, защищать приоритет международного права и не позволять его нарушать.

Азербайджан Ильхам Алиев ООН
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