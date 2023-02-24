Генассамблея ООН одобрила антироссийскую резолюцию по Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, представленную западными странами "о принципах Устава Организации, лежащих в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине", свидетельствуют итоги голосования.

Документ поддержала 141 страна, воздержались 32, включая Китай, Армению, Казахстан, Боливию, Кубу, Иран и Индию.

Семь государств проголосовали "против", в том числе Россия, Белоруссия.

До того, как ГА ООН приняла документ, страны-члены провели голосование по двум поправкам к резолюции, представленным Белоруссией. Поправки, призывающая не направлять оружие на Украину и немедленно начать переговоры без предварительных условий, а также осуждающие высказывания лидеров западных стран о минских соглашениях, были отклонены.

Согласно тексту принятой резолюции, "Генассамблея подчеркивает необходимость достижения как можно скорее всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН", призывает государства-члены и международные организации "удвоить поддержку дипломатических усилий" по достижению мира на Украине.

Кроме того, документ требует от России "немедленно и полностью" вывести все свои вооруженные силы и призывает прекратить боевые действия, удары по гражданской инфраструктуре и "к полному обмену военнопленными".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая накануне в ходе спецсессии ГА ООН перед голосованием, назвал западный проект резолюции "антироссийским и вредоносным", который не способствует "поиску серьезного и долгосрочного дипломатического решения" украинского кризиса.

По его словам, российским оппонентам "сейчас прежде всего нужны цифры и голоса".

"Думаю, сегодня, спустя год после начала активной фазы украинского кризиса, мало у кого остаются сомнения в том, что с Россией воюет не Украина, которая, по сути, растратила свой военный потенциал в первые недели СВО, а коллективный Запад в лице США и их союзников по НАТО и ЕС. Они не только поставляют Киеву оружие и боеприпасы, но и снабжают ВСУ развединформацией и согласовывают цели для ракетных ударов", - подчеркнул российский дипломат.