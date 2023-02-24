В новый пакет санкций против РФ войдут и некоторые китайские компании

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Новый пакет антироссийских санкций коснётся и китайских компаний и организаций, не соблюдающих ограничения, введенные ранее Вашингтоном, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"Россия импортирует на тысячу процентов больше ноутбуков, айфонов, посудомоечных машин из третьих стран, не потому что им нужно, знаете ли, работать дома на своих ноутбуках, а для того, чтобы они... могли получить передовые чипы, в которых мы им отказали, чтобы они могли производить больше ракет и так далее", - сказала Нуланд в интервью The Washington Post.

По ее словам, что США "будут пресекать эти злоупотребления".

"Мы также будем вводить другие ограничения в отношении организаций, базирующихся в Китае, или китайских дочерних компаний в Европе, которые, по нашему мнению, активно уклоняются от имплементации санкций", - подчеркнула американский дипломат.

Издание The Hill отмечает, что на такие санкции Вашингтон согласился после того, как в администрации президента США высказали опасения, что Китай в будущем может отправить России вооружение.

Ожидается, что США объявят об очередном пакете санкций в пятницу.