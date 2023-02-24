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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

США пообещали Украине более $10 млрд помощи

США пообещали Украине более $10 млрд помощи
Фото: Celal Gunes/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - США выделяют Украине помощь на сумму более $10 млрд, говорится в заявлении Госдепа.

"Сегодня, в сотрудничестве с Агентством США по международному развитию (АМР США) и министерством финансов, мы объявляем о помощи на сумму более $10 млрд, которая включает в себя бюджетную поддержку правительства Украины и дополнительную экономическую помощь", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепа.

Отмечается, что США начали выделение около $9,9 млрд на поддержку украинских властей. Также началась работа по предоставлению Киеву $250 млн на нужды сферы энергетики.

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