США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Украине

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Администрация США в пятницу сообщит о новом пакете военной помощи, заявил в четверг представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Завтра США объявят об очередном пакете помощи Украине", - сказал он в четверг в ходе брифинга в Белом доме.

По словам Кирби, "пакет будет включать в себя, прежде всего, боеприпасы, которые потребуются украинцам для уже полученных ими систем вооружения, в том числе - для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии".