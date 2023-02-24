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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Макрон и Шольц призвали Зеленского подумать о переговорах с Москвой

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на недавней встрече в Париже призывали президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность переговоров с Москвой, сообщает в пятницу The Wall Street Journal (WSJ).

"Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сказали президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он должен начать рассматривать переговоры о мирном урегулировании с Москвой, когда три лидера встретились в Париже ранее в этом месяце", - сообщает издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

WSJ также приводит слова неназванного французского официального лица о том, что если конфликт будет продолжаться с такой же интенсивностью, то потери Украины станут "непосильными". Также собеседник журналистов заявил, что "никто не верит, что украинцы смогут вернуть Крым".

При этом издание пишет, что Франция, Германия, а также Великобритания надеются, что перспектива более тесных связей между Украиной и НАТО сможет подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак изложил план соглашения о предоставлении Украине более широкого доступа к передовой военной технике, оружию и боеприпасам для самообороны после окончания нынешнего конфликта. В Париже и Берлине поддержали инициативу, все три страны надеются, что она поможет укрепить уверенность Украины и поощрить Киев начать переговоры с Москвой.

Соглашение, как ожидается, будет обсуждаться на саммите НАТО в июле.

Франция Эммануэль Макрон Германия Олаф Шольц Украина Владимир Зеленский
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