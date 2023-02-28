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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

В Кремле отметили невозможность де-юре для Киева вести какие-то переговоры

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что приоритетом для России является достижение целей специальной военной операции, пока никто не может гарантировать готовность украинской стороны к мирным переговорам.

"В данном случае главным является достижение наших целей (в ходе специальной военной операции - ИФ), нашим безусловным приоритетом", - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, насколько благоприятен в настоящее время момент для мирных переговоров с Украиной, Песков сказал: "Пока, честно говоря, наверное, никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны. Пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести какие-то переговоры. Из этого и исходим".

По словам Пескова, "существуют определенные реалии, которые уже стали внутрироссийскими". "Я имею в виду новые российские территории, и существует Конституция Российской Федерации, которую нельзя не учитывать никому, которой российская сторона не сможет поступиться никогда", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что это является очень важной реалией. Кроме этого, напомнил представитель Кремля, "существуют определенные цели Российской Федерации, которые она выполняет в ходе специальной военной операции".

"Разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров", - заявил Песков.

В понедельник, 27 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает настоящий момент благоприятным для того, чтобы остановить конфликт на Украине.

"Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть. Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы. Уникальный момент", - сказал Лукашенко в интервью китайским СМИ, передало госагентство БелТА.

"И Россия готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию. Она с первых дней это делала: два раунда переговоров прошли по мирному урегулированию в Беларуси, потом они (участники переговоров - ИФ) уехали в Стамбул, потом вообще отказались, хотя на столе лежал план урегулирования. Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Россия с первого дня предложила переговоры. Мы были участниками этого процесса, мы организовывали это, видели", - добавил белорусский президент.

Дмитрий Песков Украина
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