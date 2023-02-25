ЕС включит свыше 120 физических и юридических лиц в новый пакет санкций

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В новый, десятый пакет санкций Евросоюза против России войдет 121 физическое и юридическое лицо, написал в соцсетях глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

"Мы приветствуем 10-й пакет санкций ЕС, который включает ограничения на экспорт и список на 121 юридическое и физическое лицо", - говорится в его сообщении.

Ранее сообщалось, что постпреды ЕС согласовали десятый пакет санкций против РФ. В него вошли ужесточение экспортных ограничений, меры против физических и юридических лиц.

Детали о новых мерах станут известны на более позднем этапе - после публикации в Официальном журнале ЕС.