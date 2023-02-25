Постановление Совета ЕС по 10-му пакету санкций в отношении РФ вступило в силу

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Утвержденный Советом ЕС по письменной процедуре в субботу регламент Евросоюза по 10-му пакету санкций в отношении России в связи с событиями на Украине вступил в силу.

"Настоящий регламент вступает в силу в день его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - говорится в опубликованном в субботу постановлении Совета ЕС.

Ранее совет сообщил в коммюнике, что утвержденный пакет санкций включает ограничения против трех российских банков, на импорт асфальта, синтетического каучука, запрещает транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, а также ограничения в адрес семи иранских производителей БПЛА.

"Три российских банка добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов", - отмечалось в документе.

В нем также говорилось, что новый пакет санкций включает ограничения на экспорт важных технологий и промышленных товаров, в частности электроники, специализированных транспортных средств, например, снегоходов, деталей машин, запчастей для них, строительных товаров и конструкций, товаров, используемых в авиационной промышленности.

Совет ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа (за исключением части, относящейся к объектам СПГ) гражданам России, чтобы защитить безопасность снабжения газом ЕС и "избежать использования Россией своих поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком".

Всего новые ограничения распространяются на экспорт из ЕС на сумму порядка 11,4 млрд евро, подчеркивается в коммюнике. В нем отмечается, что "с сегодняшним пакетом ЕС в общей сложности наложил санкции почти на половину (49%) своего экспорта в Россию".

Также вводится запрет на ввоз асфальта и синтетического каучука, эта мера охватывает импорт на сумму порядка 1,3 млрд евро.

Кроме того, запрещается транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения.

Ограничения вводятся и против СМИ: в ЕС запрещается вещание арабских служб RT и Sputnik.

Помимо этого, вводится запрет на участие граждан России в органах управления компаний критически важной инфраструктуры в государствах-членах ЕС. Еще одна новая ограничительная мера подразумевает, что эксплуатанты воздушных судов должны будут уведомлять о нерегулярных рейсах между ЕС и Россией напрямую или через третьи страны свои национальные компетентные органы.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, в новый список санкций внесли 121 физическое и юридическое лицо.

Также санкции вводятся против семи иранских предприятий, которые, как считает Брюссель, производят БПЛА.