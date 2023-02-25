ЕС наложил санкции на членов Совета Федерации и Госдумы, заместителей министров и госчиновников

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В новый пакет антироссийских санкций Евросоюза попали десятки физлиц - ряд членов Совета Федерации и Государственной думы, заместители министров, государственные чиновники, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В санкционные списки, опубликованные в Официальном журнале ЕС, включены члены Совета Федерации, в частности Ольга Бас и Константин Басюк, члены Государственной думы РФ, в том числе Татьяна Ларионова и Олег Михайлов, а также прокуроры ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Брюссель также ввел санкции против заместителей руководителя Роскомнадзора, в том числе Владимира Логунова, Милоша Вагнера, Олега Терлякова и Вадима Субботина; заместителей главы Минэкономразвития, включая Максима Колесникова и Мурата Керефова; замглавы министра промышленности и торговли Михаила Иванова, Василия Осьмакова и Олега Бочарова.

Кроме того, под европейскими санкциями оказались генерал-майор Алексей Авдеев, командующий Воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский, генерал-полковник Сергей Каракаев.

ЕС распространил санкции и на российских журналистов: главного редактора телеканала "Россия-24" Евгения Бекасова, исполнительного директора медиагруппы "Россия Сегодня" Кирилла Вышинского, члена совета директоров "Первого канала" Кирилла Клейменова, журналиста, декана Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталия Третьякова, заместителя председателя правительства Московской области и бывшего гендиректора "Телеканала 360" Вячеслава Духина, продюсера, президента фонда "Академия российского телевидения" Александра Акопова, журналистки и писательницы Марины Ахмедовой.

Под санкции также попал командир группы "Вагнер" в Мали Иван Маслов.