Минфин РФ заявил, что санкции против ФНБ не отразятся на доступности средств из него

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Новые ограничения, введенные Евросоюзом в отношении Фонда национального благосостояния (ФНБ), не отразятся на планах по инвестированию средств фонда, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Минфине РФ.

"Новые ограничения не отразятся на доступности для правительства РФ средств ФНБ, все запланированные инвестиции из средств Фонда будут осуществлены в плановом режиме", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее в официальном журнале ЕС была опубликована информация о внесении в санкционный список Евросоюза ФНБ. В обосновании введения санкций отмечалось, что российские власти заявляли о планах покрытия бюджетного дефицита в 2023-2024 годах с использованием средств ФНБ.

На 1 февраля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено 10,465 млрд евро, 307,446 млрд китайских юаней, а также 551,278 тонны золота в обезличенной форме и 530,1 млн рублей.

Замминистра финансов РФ Владимир Колычев ранее заявлял, что Минфин планирует обнулить остатки в евро на счетах фонда до конца текущего года.