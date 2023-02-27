Отменен запуск корабля Сrew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа

Фото: Joel Kowsky/NASA via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Запуск американского многоразового пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, планировавшийся в понедельник, был отменен за две минуты до старта, сообщило NASA.

Причиной стала неполадка в системе стартового комплекса.

В состав международного экипажа корабля Crew Dragon-6, который должен отправится на Международную космическую станцию (МКС), входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев.

Запуск планировалось осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в 01:45 по времени Восточного побережья США (в 9:45 по московскому времени).