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Новая попытка запуска Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" запланирована на 2 марта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Андреем Федяевым к Международной космической станции (МКС), отмененный в понедельник по техническим причинам, планируется осуществить 2 марта, сообщило NASA.

"Следующая попытка запуска будет предпринята 2 марта, в 00:34 по времени Восточного побережья США (в 08:34 по Москве)", - говорится на сайте космического агентства.

Запуск американского многоразового пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, планировавшийся в понедельник, был отменен за две минуты до старта. Причиной стала неполадка в системе зажигания на стартовом комплексе.

В состав международного экипажа корабля Crew Dragon-6, который должен отправиться на МКС, входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев.

Запуск планировалось осуществить в понедельник с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в 01:45 по времени Восточного побережья США (в 09:45 по Москве).

Crew Dragon SpaceX МКС
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