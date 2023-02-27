На востоке Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник в турецкой провинции Малатья на востоке Турции. Об этом сообщила газета Sabah со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По его данным, эпицентр землетрясения находился в районе населенного пункта Йешилюрт на глубине семь километров. Сообщений о пострадавших и ущербе не поступало.

Провинция Малатья стала одной из 10 пострадавших при двух разрушительных землетрясениях 6 февраля (магнитуда одного из них составила 7,8). Тогда погибли более 44 тыс. человек.