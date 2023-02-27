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Канадская Teck выделит добычу коксующегося угля в отдельную компанию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Teck Resources Ltd, крупнейшая диверсифицированная добывающая компания Канады, выделит бизнес по добыче коксующегося угля в отдельную компанию и распределит ее акции между акционерами.

Как сообщается в пресс-релизе Teck Resources, в результате будут созданы две независимые компании, акции которых будут торговаться на бирже. Teck Metals Corp. сосредоточится на производстве недрагоценных металлов, Elk Valley Resources Ltd. – на выпуске коксующегося угля.

Стоимость Elk Valley Resources оценивается примерно в 11,5 млрд канадских долларов ($8,5 млрд).

Голосование акционеров по вопросу разделения Teck Resources пройдет на собрании, которое назначено на 26 апреля.

Teck Resources производит медь, цинк, свинец, молибден и коксующийся уголь. Компания владеет долями в рудниках в Канаде, США, Чили и Перу, а также металлургическим комплексом в Канаде.

Канада Teck Resources
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