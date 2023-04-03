Канадская Teck Resources отклонила предложение Glencore о покупке за $23 млрд
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Канадская горнодобывающая компания Teck Resources Ltd. отклонила предложение о покупке, поступившее от Glencore на прошлой неделе.
Glencore предложила премию в 20% к рыночной стоимости акций Teck, составившей 25 млрд канадских долларов ($19 млрд) на закрытие рынка 26 марта. Таким образом, канадская компания была оценена примерно в $23 млрд.
Glencore планировала оплатить сделку собственными акциями. Ее предложение также предусматривало последующее выделение угольных операций двух компаний в самостоятельную организацию.
Teck 3 апреля сообщила, что совет директоров компании и члены специального комитета, рассматривавшего предложение Glencore, единогласно приняли решение отклонить его.
"Мы не заинтересованы в продаже Teck в данный момент", - говорится в заявлении.
В совете директоров компании уверены, что гораздо более выгодным для ее акционеров будет реализация объявленного в феврале плана выделения бизнеса Teck по добыче коксующегося угля в самостоятельную компанию, акции которой будут распределены среди акционеров.
Сделка с Teck стала бы для Glencore хорошим решением в плане отделения операций в сфере энергетического угля, к которому призывают некоторые инвесторы, отмечает Bloomberg.
В заявлении Teck говорится, что две компании вели переговоры о подобной сделке еще в 2020 году, и тогда ее руководство также приняло решение отказаться от предложения Glencore.
Teck владеет четырьмя медными шахтами в Южной Америке и Канаде, которые в прошлом году произвели в общей сложности 270 тыс. тонн металла. Компания рассчитывает удвоить производство меди после того, как ее чилийский проект Quebrada Blanca начнет работать в полную силу к концу текущего года.
Teck также принадлежат угольные шахты, которые она планирует выделить в новую компанию - Elk Valley Resources.
Голосование акционеров по вопросу разделения Teck пройдет на собрании, которое назначено на 26 апреля.