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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

SpaceX из-за непогоды перенесла запуски двух групп спутников Starlink

SpaceX из-за непогоды перенесла запуски двух групп спутников Starlink
Фото: Joel Kowsky/NASA via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Компания SpaceX отложила запуски двух ракет Falcon 9 с партиями интернет-спутников Starlink с 27 на 28 февраля. Это связано с неблагоприятными погодным условиями, отметили в компании.

Во вторник одна из ракет Falcon 9 должна будет стартовать на орбиту с 21 спутником с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, вторая - с 51 спутником с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

SpaceX с мая 2019 года уже запустила более 3,9 тысячи таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 3,6 тысячи аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

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