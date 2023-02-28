Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель Falcon 9 во вторник по московскому времени стартовала на орбиту с очередной группой из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 18:13 по времени Восточного побережья США (во вторник в 02:13 мск).

Примерно через 1 час 5 минут после старта ракеты спутники Starlink должны отделиться от ее второй ступени и выйти на штатную орбиту.

Он стал 75-м по счету запуском группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и седьмым в текущем году. SpaceX уже вывела на орбиту около 3,9 тысяч спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 3,6 тысячи аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется для запусков уже в третий раз, должна будет через примерно девять минут после старта совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в Атлантике примерно в 640 км от космодрома.

Во вторник также ожидается еще один запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с 51 интернет-спутником Starlink из Калифорнии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 50 странах, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.