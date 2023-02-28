Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель Falcon 9 во вторник по московскому времени стартовала на орбиту с очередной группой из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 18:13 по времени Восточного побережья США (во вторник в 02:13 мск).

Примерно через 1 час 5 минут после старта ракеты спутники Starlink должны отделиться от ее второй ступени и выйти на штатную орбиту.

Он стал 75-м по счету запуском группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и седьмым в текущем году. SpaceX уже вывела на орбиту около 3,9 тысяч спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 3,6 тысячи аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется для запусков уже в третий раз, должна будет через примерно девять минут после старта совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в Атлантике примерно в 640 км от космодрома.

Во вторник также ожидается еще один запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с 51 интернет-спутником Starlink из Калифорнии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 50 странах, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

SpaceX Falcon 9 Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине, пока РФ не развернула экономику полностью

Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине, пока РФ не развернула экономику полностью

SpaceX из-за непогоды перенесла запуски двух групп спутников Starlink

SpaceX из-за непогоды перенесла запуски двух групп спутников Starlink

Что произошло за день: понедельник, 27 февраля

Военная операция на Украине

Wizz Air с 14 марта перестанет летать в Молдавию из соображений безопасности

Wizz Air с 14 марта перестанет летать в Молдавию из соображений безопасности

Brent подешевела до $82,55 за баррель

Brent подешевела до $82,55 за баррель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Bloomberg сообщил об интересе China Southern к активам Enel в Перу

Число мигрантов, погибших при крушении судна в Италии, превысило 60 человек

Число мигрантов, погибших при крушении судна в Италии, превысило 60 человек

Экспорт из Гонконга рухнул в январе на рекордные с 1953 года 36,7%

Экспорт из Гонконга рухнул в январе на рекордные с 1953 года 36,7%

Крупнейший золотодобытчик мира сохранил производство золота на уровне 2021 года

Крупнейший золотодобытчик мира сохранил производство золота на уровне 2021 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });