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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Таиланде начались крупнейшие в Восточной Азии учения с участием США, Японии и Китая

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Наиболее крупные в Азиатско-Тихоокеанском регионе военные учения Cobra Gold с участием более 30 стран начались во вторник в Таиланде, сообщает Kyodo.

Cobra Gold проходят с 1982 года. В 2021 и 2022 годах их масштаб сократили на фоне пандемии COVID-19, а в этом году они вновь идут в полноценном режиме.

В этом году учения принимают совместно США и Таиланд, а также на полноценной основе в Cobra Gold участвуют Япония, Южная Корея, Сингапур, Малайзия и Индонезия. КНР, Индия и Австралия присоединились в ограниченном формате к этим учениям.

Всего к маневрам привлекли примерно 10 тысяч человек, в том числе около 6 тысяч направили США. Cobra Gold продлятся до 10 мая.

В ходе Cobra Gold стороны проведут командно-штабные учения, займутся полевой подготовкой, будут тренироваться как оказывать гуманитарную помощь и реагировать на стихийные бедствия, бороться против угроз в киберпространстве. Впервые на учениях будут готовиться к действиям в космосе, в том числе на случай атак на спутники, и в условиях влияния геомагнитных бурь на связь и военные операции.

Таиланд Cobra Gold
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