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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Японские военные и морпехи США провели учения по защите отдаленного острова Японии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сухопутные Силы самообороны Японии и Корпус морской пехоты США на совместных учениях Iron Fist провели высадку с моря на отдаленный японский остров Токуносима (префектура Кагосима) в Тихом океане, сообщает в воскресенье The Japan Times.

По сценарию маневров, прошедших в минувшую пятницу, военные двух стран вели оборону отдаленных островов и возвращали под свой контроль после их захвата неприятелем. В этот раз Iron Fist впервые организовали на территории Японии, до этого местом их проведения были США.

К маневрам привлекли 31-й отряд морской пехоты, расквартированный в японской префектуре Окинава. В учениях также задействовали корабли, суда на воздушной подушке и надувные лодки.

Учения Iron Fist стартовали в феврале, они продлятся до 12 марта.

Одновременно военные провели учения еще на одном японском острове - Кикай, также расположенном в префектуре Кагосима.

The Japan Times поясняет, что учения должны были подтвердить готовность Токио и Вашингтона защищать тянущиеся на юго-запад японские острова Нансэй и следить за возрастающей в регионе морской активностью Китая.

Япония США
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