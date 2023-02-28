"Литовские желдороги" ужесточат контроль за грузами из Белоруссии и в Калининградскую область

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Грузовой оператор "Литовских железных дорог" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) - LTG Cargo ужесточит контроль за перевозками грузов, следующих из Белоруссии или в Калининградскую область, чтобы предотвратить обход санкций, сообщила компания.

Как сообщила LTG Cargo, с 1 марта все клиенты компании, перевозящие грузы из Белоруссии или в Калининградскую область, должны будут предоставить дополнительную подробную информацию и документацию и повторно подать заявки на транспортировку из третьих стран.

"Мы очень строго относимся к возможным попыткам предприятий обойти международный санкционный контроль и сделаем все возможное в нашей сфере деятельности, чтобы предотвратить это", - сказал председатель правления LTG Cargo Арнолдас Укенекас, слова которого приведены в пресс-релизе.

В случае возникновения подозрений о попытках обойти санкции, а также при отказе клиентов предоставить какие-либо из запрошенных дополнительных документов, LTG Cargo будет останавливать перевозку таких грузов.

"Мы проводим особо тщательные проверки грузов, прибывающих из Белоруссии и других стран. Мы обновили правила подачи заявок и проинформировали об этом наших клиентов", - сказала глава LTG Cargo Эгле Шиме.

Как сообщалось, LTG Cargo в 2022 году перевезла около 31 млн тонн грузов, что на 39% (на 20 млн тонн) меньше, чем в 2021 году.

В 2022 году грузопотоки снизились в связи с объявленными международными санкциями в отношении России и Белоруссии, самостоятельными решениями отдельных заказчиков не перевозить грузы из этих стран, а также действиями LTG Cargo по сокращению связей с этими странами, сообщала компания.