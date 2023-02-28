ООН заявила о трудностях с доставкой гумпомощи в Сирию из-за санкций

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Односторонние санкции ряда стран, действующие в отношении пострадавшей от землетрясения Сирии, затрудняют доставку туда гуманитарной помощи, заявил во вторник заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"ООН работает над тем, чтобы реагировать на непреднамеренные препятствия, возникающие из-за действующих санкций и законов ряда стран о борьбе с терроризмом", - сказал он, его слова приводит агентство EFE.

Гриффитс пояснил, что проблема возникает из-за мер предосторожности, принимаемых частным сектором, опасающимся попасть под санкции в случае организации поставок помощи в Сирию.

При этом, Гриффитс отметил, что США, ЕС и Великобритания предприняли ряд шагов, чтобы облегчить доставку помощи. "ООН приветствует эти шаги", - подчеркнул он.