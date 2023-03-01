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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Что случилось этой ночью: среда, 1 марта

Столкновение поездов в Греции, задержания подростков из "ЧВК Редан" в Гомеле,

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших утру:

- Два поезда столкнулись в Греции. Погибло 29 человек. Еще 86 человек получили ранения, 25 из них тяжелые.

- В Пентагоне заявили, что помощь Украине поставляется исходя из ее потребностей, а не из расчета риска эскалации. Так замминистра обороны ответил на критику со стороны республиканца Майка Роджерса.

- Директор ФБР повторил версию лабораторного возникновения COVID-19. Он также выразил мнение, что Пекин работает над тем, чтобы помешать расследованию со стороны США и других членов международного сообщества.

- МВД Белоруссии сообщило о задержании 200 сторонников "ЧВК "Редан" в Гомеле. 183 из них - несовершеннолетние.

- В США пока не нашли свидетельств нецелевого использования выделяемой Украине помощи. Расследования возможных нарушений находятся на раннем этапе.

- ООН заявила о трудностях с доставкой гумпомощи в Сирию из-за санкций. Проблема возникает из-за мер предосторожности, принимаемых частным сектором, опасающимся попасть под санкции в случае организации поставок помощи.

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