В США пока не нашли свидетельств нецелевого использования выделяемой Украине помощи

Расследования возможных нарушений находятся на раннем этапе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч заявил, что его ведомство пока не выявило случаи нецелевого использования американской помощи Украине, сообщает во вторник Associated Press.

Отмечается, что Сторч сделал такое заявление на слушаниях в Палате представителей США, говоря о военной и иной оказываемой Киеву помощи. "При этом он предупредил, что расследования по этому вопросу все еще находятся на ранних этапах", - пишет агентство.

Сторч заявил, что его ведомство получило ряд свидетельств, нуждающихся в проверке. "Он несколько раз повторил, что не хочет говорить о еще не завершенных расследованиях", - сообщает Associated Press.

В сообщении отмечается, что в Конгрессе в последнее время делают упор на то, что США должны быть уверены, что направляемая Украине помощь используется по назначению. "Некоторые конгрессмены начали задаваться вопросом о том, почему США расходуют так много денег на помощь Украине", - пишет агентство.