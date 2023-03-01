Парламент Финляндии проголосует по договору о членстве в НАТО

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Парламент Финляндии на заседании в среду проголосует по предложению правительства о членстве в НАТО.

Депутатам предстоит одобрить Североатлантический договор, соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, статусе национальных представителей и международного персонала, а также некоторые другие документы.

В январе комитет парламента по конституционному праву высказался за принятие решения о членстве в НАТО простым большинством.

"Для этого требуется согласие парламента, и это может быть сделано простым большинством. Мы посчитали, что это не настолько значительная передача полномочий НАТО, чтобы требовалось большинство в две трети голосов", - пояснила председатель комитета Йоханна Ояла-Ниемеля.

В мае 2022 года парламент одобрил заявку Финляндии на членство в НАТО 188 голосами против 8. Как ожидают политики и СМИ страны, вопрос о членстве в альянсе также будет принят большинством голосов.

Хотя Турция и Венгрия еще не ратифицировали заявку Финляндии и Швеции на вступление в альянс, парламент намерен завершить обсуждение этого вопроса до очередных выборов, намеченных на 2 апреля.

Как отмечается в правительственном докладе о членстве в НАТО, оборонные расходы в случае вступления страны в альянс оцениваются примерно в 70-100 млн евро в год.

В то же время ряд депутатов в ходе первого чтения закона выступил с предложением отклонить договор или принять его с существенными ограничениями.

Так, депутат от Левого альянса Маркус Мустаярви предложил парламенту заявить, что Финляндия ни при каких обстоятельствах не позволит размещать на своей территории ядерное оружие и использовать для его транспортировки сухопутные, воздушные или морские районы - "поскольку это будет означать, что Финляндия, как прифронтовое государство, автоматически станет целью ударов ядерного оружия в возможной большой войне".

Мустаярви также считает, что вооруженные силы любой другой страны, а также базы военного альянса НАТО не должны постоянно размещаться на территории Финляндии.

По его мнению, Финляндия должна не разрешать какому-либо другому государству или его вооруженным силам использовать территорию или воздушное пространство страны для враждебных целей против других государств.

Голосование по соглашениям с НАТО начнется на пленарном заседании в 14 :00.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти страны присоединятся к НАТО, как только все участники альянса ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре. При этом в Анкаре неоднократно заявляли, что Турция может ратифицировать членство Финляндии в НАТО ранее Швеции.

Но, как сказал во вторник на пресс-конференции в Хельсинки генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, "Быстрое вступление Финляндии и Швеции в военный союз сейчас является приоритетом номер один и здесь достигнут прогресс: Финляндия, Швеция и Турция должны встретиться в Брюсселе на следующей неделе".