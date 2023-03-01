В Пентагоне заявили, что помощь Украине поставляется исходя из ее потребностей

Истребители F-16 могут быть переданы Украине не ранее, чем через 18 месяцев

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - При поставках вооружений Украине Пентагон ориентируется на потребности Киева и обеспечение боеготовности американской армии, а не на соображения эскалации украинского конфликта, заявил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

"В настоящее время, я считаю, мы определяем уровень военной помощи Украине, исходя не из соображений эскалации (конфликта - ИФ)", - сказал Каль на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.

Так он ответил на критику со стороны председателя комитета республиканца Майка Роджерса, который заявил, что президент США Джо Байден "чрезмерно беспокоился" о том, что отправка Киеву определенных видов оружия будет расценена как эскалация, и что это только поспособствует затягиванию конфликта.

По словам Каля, администрация американского президента рассматривает, какое оружие поставлять Украине, исходя из ее потребностей, а также с учетом потенциального влияния на боеготовность вооруженных сил США и кризисные ситуации в других районах мира.

Ряд законодателей подвергли Белый дом критике за отказ незамедлительно поставить Украине истребители F-16. Байден заявил на прошлой неделе, что Украине "сейчас F-16 не нужны".

Каль сообщил, что, по наиболее оптимистичным оценкам, США могут поставить Украине уже имеющиеся на вооружении F-16 примерно через 18 месяцев, а производство новых займет от трех до шести лет.

Замминистра отметил, что F-16 - "это приоритет для украинцев, но это не входит в тройку их главных приоритетов".

"Их главными приоритетами являются системы противовоздушной обороны... артиллерия и огневые средства, о которых мы говорили, а также бронетехника и механизированные системы", - пояснил он.