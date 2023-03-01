Два поезда столкнулись в Греции, 16 человек погибли, более 80 ранены

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере 16 человек погибли в результате столкновения пассажирского и грузового поездов на севере Греции рано утром в среду, сообщает BNO News.

"В Евангелисмосе произошло лобовое столкновение двух поездов: грузового поезда и поезда IC 62, который отправлялся из Афин в Салоники", - говорится в заявлении оператора Hellenic Train.

В результате аварии несколько вагонов поезда сошли с рельсов, часть из них загорелась.

Представитель пожарной службы сообщил, что в результате крушения погибли по меньшей мере 16 человек. Еще по меньшей мере 85 человек получили ранения, в том числе 25 из них тяжелые.

По данным оператора Hellenic Train, в пассажирском поезде находились не менее 350 человек.

Авария произошла близ города Евангелисмос в 230 км к северо-западу от Афин.