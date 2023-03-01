Число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 32 человек

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Греции число погибших в столкновении поездов у города Темпе выросло до 32, ранены еще 85 человек, пишет газета "Катимерини" со ссылкой на данные спасателей. В больницы доставлены 53 пострадавших.

Железнодорожная катастрофа произошла незадолго до полуночи в 380 километрах к северу от Афин, недалеко от границы Фессалии и регионов Македонии. Пассажирский и грузовой поезда столкнулись на высокой скорости при встречном движении. Очевидцы рассказывали, что нескольких пассажиров выбросило из окон при ударе.

Как сказал губернатор Фессалии Костас Агорастос, первые два вагона пассажирского поезда полностью разрушены, третий сошел с рельсов серьезно пострадал. "Катимерини" отмечает, что в третьем вагоне могут оставаться люди. Некоторые вагоны загорелись. Не пострадавших пассажиров вывозили с места крушения на автобусах.

По данным железнодорожной компании Hellenic Train, в пассажирском поезде находились не менее 350 человек. Компания выразила соболезнования семьям погибших и пообещала всю возможную помощь семьям пострадавших.