Лукашенко предложил Китаю интенсифицировать отношения с Белоруссией

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине, что в ходе переговоров будут очерчены новые горизонты сотрудничества двух стран, и отметил важность интенсификации белорусско-китайских отношений.

"Будет сильным Китай - будет сильной и будет развиваться и наша Беларусь. У нас предложений много, планов очень много, которые будут выгодны и Беларуси, и Китаю. Но главное состоит в том (я еще Цзян Цзэмину говорил об этом, потом Ху Цзиньтао): у вас есть в центре Европы мирная, спокойная Беларусь. Давайте вместе будем интенсифицировать наши отношения во благо наших народов. Там нет закрытых тем для вас, нет закрытых регионов.", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Белорусский президент поблагодарил китайскую сторону за колоссальную помощь и поддержку в вопросе создания свободных экономических зон.

"Мы все лучшее (30 лет тому назад начали этот процесс) перенимали у вас. Мы много сделали с тех пор. И жемчужиной, венцом наших отношений стал (индустриальный парк - ИФ) "Великий камень" - крупный международный проект, который мы с председателем КНР Си Цзиньпином открыли под Минском. И он назвал этот проект жемчужиной Шелкового пути", - сказал Лукашенко.

"Тогда я сказал, что мы никогда не останемся в долгу перед великим китайским народом. Так было всегда в истории нашего народа", - добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что при непосредственном участии Ли Кэцяна стороны достигли практически невозможного. Если раньше стороны планировали $5 млрд товарооборота, то сегодня этот показатель практически достиг $6 млрд и продолжает расти.

"У нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы сотрудничаем по всем направлениям. И, самое главное, мы никогда не ставили перед собой задачу, чтобы дружить или работать против третьих стран, кого бы то ни было. Мы делаем все в интересах своих народов - белорусского и китайского. Так будет и впредь", - заверил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что о текущих белорусско-китайских переговорах главы государств условились на встрече в Самарканде осенью прошлого года. "Мы попытаемся очертить новые горизонты нашего сотрудничества", - резюмировал он.