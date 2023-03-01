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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Пекин намерен укреплять политическое доверие и практическое сотрудничество с Минском

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая укреплять политическое доверие и практическое сотрудничество с Белоруссией.

"В условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки Китай активно настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений", - сказал Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине в среду. Его слова приводит гостелеканал СТВ.

Си Цзиньпин напомнил, что на предыдущей встрече в сентябре 2022 года в Самарканде между главами Китая и Белоруссии "был весьма замечательный разговор, в ходе которого нами было объявлено о выведении китайско-белорусских отношений на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, что послужило мощным толчком для полномасштабного сотрудничества двух стран". "Новый статус двусторонних отношений должен наполняться новым содержанием", - подчеркнул председатель КНР.

Китай Белоруссия
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