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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

General Motors планирует уволить около 500 сотрудников

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Американский автомобилестроительный концерн General Motors анонсировал сокращение штата спустя месяц после того, как руководство компании заявило, что не планирует увольнять сотрудников, пишет MarketWatch.

Точное число запланированных увольнений не называется. По данным издания Detroit News, речь идет примерно о 500 сотрудниках.

На конец прошлого года в GM работали около 81 тыс. человек на полной ставке и 86 тыс. работников с почасовой оплатой.

GM сумела увеличить продажи в США в прошлом году, хотя американский авторынок в целом просел до минимума более чем за десятилетие. Прибыль и выручка компании за четвертый квартал превзошла ожидания рынка, и на фоне таких оптимистичных факторов глава GM Мэри Барра заявила во время пресс-конференции с инвесторами: "Хочу прояснить: мы не планируем увольнения".

Акции GM подешевели на 0,5% на дополнительной сессии во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 15,2%, до $54,8 млрд.

General Motors
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