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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Иран высылает двоих германских дипломатов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Тегеран объявил двоих германских дипломатов персонами нон грата, сообщает агентство "Тасним" со ссылкой на представителя МИД Ирана Насера Канаани.

"Приоритет Исламской республики Иран состоит в том, чтобы общаться в атмосфере взаимоуважения. Но если определенные стороны пытаются игнорировать основные правила и национальный суверенитет нашей страны, определенно альтернативных решений не избежать", - приводит "Тасним" слова Канаани.

Решение об объявлении германских дипломатов персонами нон грата иранские власти приняли после того, как 22 февраля Берлин выдворил двоих иранских дипломатов в ответ на вынесение смертного приговора Джамшиду Шармахду, обладателю двойного гражданства - германского и иранского. Органы правосудия Ирана признали его виновным в террористической деятельности.

Иран Германия
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