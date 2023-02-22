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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Германия вышлет двух иранских дипломатов из-за смертного приговора гражданину ФРГ в Иране

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Из Германии вышлют двух иранских дипломатов после того, как в Иране приговорили к смертной казни гражданина Ирана и Германии Джамшида Шармахда, сообщают европейские СМИ со ссылкой на заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

Этих дипломатов попросили выехать из Германии в кратчайшие сроки.

"Мы требуем, чтобы Иран отменил решение о смертном приговоре в отношении Джамшида Шармахда и позволил ему обжаловать приговор", - заявила министр.

В Берлине считают, что у Шармахда не было шанса на "справедливый судебный процесс", а в консульском доступе ему было отказано. Кроме того, его задержали "при чрезвычайно подозрительных обстоятельствах", отметила Бербок.

67-летнего Шармахда приговорили к смертной казни, признав его виновным в террористической деятельности. Его семья обвиняет сотрудников иранских спецслужб в похищении Шармахда из Дубая в 2020 году.

Джамшид Шармахд Иран Германия МИД Анналена Бербок
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