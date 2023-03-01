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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В Белоруссии возбудили дело в связи с задержанием сторонников "ЧВК "Редан" в Гомеле

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии сообщил в среду о возбуждении уголовного дела после задержания 200 сторонников "ЧВК "Редан" в Гомеле.

"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок в Гомеле. По данным следствия, 28 февраля текущего года, поддавшись призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, возле торгового центра "Секрет" в Гомеле скооперировалась группа молодых людей из 200 человек в возрасте от 13 до 21 года, объединенные общими взглядами и принадлежностью к различным молодежным субкультурам, в том числе, "ЧВК "Редан" и так называемым околофутбольным движениям", - говорится в сообщении.

МВД Белоруссии ночью сообщило о задержании сторонников "ЧВК "Редан" в Гомеле: "Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых - несовершеннолетние".

"ЧВК "Редан" - неформальное молодежное движение любителей аниме, названо в честь героя японской манги, который является главарем банды "Пауки". Участники движения носят одежду с символом группировки из комикса - пауком, а также клетчатые штаны.

Белоруссия Гомель ЧВК Редан
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