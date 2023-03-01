МВД Белоруссии сообщило о задержании 200 сторонников "ЧВК "Редан" в Гомеле

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Накануне в Гомеле задержали 200 сторонников "ЧВК" "Редан", сообщило Министерство внутренних дел Белоруссии.

"Пресечена попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних. Задержаны 200 человек", - говорится в сообщении.

"Сегодня в Гомеле по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, у торгово-развлекательного центра "Секрет" собрались сторонники так называемого "ЧВК" "Редан". Субкультура "ЧВК" "Редан" возникла в качестве подражания японской мультипликации Hunter x Hunter о преступной группировке "Геней Редан" и отмечается возможным участием ее сторонников в массовых драках в торговых центрах", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что "без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых - несовершеннолетние".

В МВД Белоруссии рассказали, что в отношении задержанных проводится проверка, их действиям дается правовая оценка. "Подростки до 16-ти лет получат предупреждения с постановкой на "учет" в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16-ти лет, дополнительно грозит административная ответственность. Устанавливаются лица, причастные к организации незаконной массовой акции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - уточнили там.

Как сообщалось, ранее в пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга рассказали о привлечении к ответственности пяти человек за хулиганство в торговом центре "Галерея". Аналогичные задержания произошли и в других регионах РФ. По данным СМИ, конфликт произошел между представителями двух молодежных субкультур - так называемыми "офниками" и "ЧВК "Редан".

С "офниками" ассоциируют футбольных хулиганов. "ЧВК "Редан" - новое неформальное молодежное движение любителей аниме. Названо в честь героя японской манги, который является главарем банды "Пауки". Участники движения носят одежду с символом группировки из комикса - пауком, а также клетчатые штаны.